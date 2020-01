Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Riskante Fahrweise endet mit Unfall und Führerscheinverlust

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Olpe - Am Mittwochabend (Neujahr) befuhr ein 51-Jähriger um 18:05 Uhr mit seinem BMW die B 55 in Richtung Lennestadt. Nach Zeugenangaben überholte der Fahrer des PKW mehrfach trotz Überholverbot und mit hoher Geschwindigkeit. Aufgrund seines Fahrstils und der leicht winterglatten Fahrbahn, kam er kurz hinter dem Ortsausgang von Oberveischede nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier in die Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt über die Attendorner Straße in Richtung Mecklinghausen fort. Auf der Strecke verlor er erneut die Kontrolle über das Fahrzeug und der PKW landete schließlich auf der Fahrerseite im Straßengraben, so dass hier die Unfallflucht endete. Eine durch Zeugen informierte Streife stellte kurz darauf an der zweiten Unfallstelle fest, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, so dass eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Der Schaden am eigenen PKW wird auf 25.000 Euro geschätzt, der Fremdschaden dürfte sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell