POL-OE: Unfallverursacher rammt geparkten PKW

Wenden - Am Donnerstagmorgen befuhr ein 76-Jähriger um 05:42 Uhr mit seinem Renault die St.-Elisabeth-Straße, aus Richtung Schönau-Altenwenden kommend, in Richtung Wenden. Hierbei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und fuhr auf diesen ungebremst und mit voller Wucht auf, wobei sich der Unfallverursacher leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und es folgten Blutprobe und Führerscheinsicherstellung. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

