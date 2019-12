Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Gaststätte wegen Brandgeruch geräumt; Waldenbuch: Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen; Aidlingen: Einbrecher ertappt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Gaststätte wegen Brandgeruch geräumt

Am Donnerstag wurde gegen 15:55 Uhr eine Gaststätte in Rutesheim in der Straße "Am Freizeitpark" geräumt, weil umsichtige Mitarbeiter einen Brandgeruch in der Küche wahrgenommen hatten. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte als Ursache ein Handtuch festgestellt werden, welches auf einem Grill lag und dann zu schmoren begann. Zuvor wurden die etwa 20 bis 25 Gäste durch die Mitarbeiter nach draußen gebeten. Es entstand kein Sachschaden und die Gaststätte wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Die Freiwillige Feuerwehr Rutesheim war mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

Waldenbuch: Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter gelangte zwischen Montag, 9:00 Uhr, und Donnerstag, 21:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in Waldenbuch in der Jahnstraße und brach dort die Kellerräume auf. Das Diebesgut beläuft sich auf einen Wert von circa 150 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

Aidlingen: Einbrecher ertappt und geflüchtet

Am Donnerstag gegen 23:00 Uhr wurden der Polizei zwei bislang unbekannte Täter in einem Haus in Aidlingen in der Furtholzstraße gemeldet. Einer aufmerksamen Zeugin waren Personen mit Taschenlampen in dem Haus aufgefallen. Die Beamten stellten vor Ort ein beschädigtes Gartentor und eine eingeschlagene Terrassentür fest. Bei der Durchsuchung des Grundstückes und des Hauses konnten die Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Täter hatten das Haus durchsucht und auch die Einrichtung in Teilen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens oder des Diebesgutes kann bislang nicht beziffert werden. Der Zugang zum Haus wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Aidlingen gesichert. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

