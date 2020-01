Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl-Oberbergen: Einbruch in Restaurant

hochwertige Weine gestohlen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, den 29.01.2020, zwischen 00:40 Uhr und 03:10 Uhr, wurde in ein Restaurant in der Badbergstraße in Oberbergen eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter brachen eine Tür zum Weinkeller auf und entwendeten eine große Anzahl hochpreisiger Weinflaschen.

Es liegen Erkenntnisse vor, dass ein weißer Kombi/Lieferwagen zum Abtransport des Diebesguts verwendet wurde.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zur Klärung der Tat geben?

Bitte melden Sie sich, wenn Ihnen ungewöhnlich seltene, teure Weine angeboten werden.

Die Kriminalpolizei nimmt Ihre Hinweise rund um die Uhr entgegen: Tel. 0761 882-5777.

