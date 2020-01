Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Sachbeschädigungen an Pkw gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt gegen einen bislang unbekannten Täter, nachdem am Dienstag zwischen 0:30 Uhr und 8:30 Uhr in Leonberg-Eltingen in der Hechinger Straße zwei Pkw beschädigt worden sind. So wurden bei beiden Pkw mehrere Reifen zerstochen und bei einem der Fahrzeuge noch zusätzlich mit einem vermutlich spitzen Gegenstand der Lack der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter Tel. 07152 605 0 Zeugenhinweise entgegen.

