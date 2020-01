Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Spektakulärer Unfallhergang

Freiburg (ots)

Am Donnerstag ging ein Verkehrsunfall in Waldkirch glimpflicher aus als befürchtet. Ein LKW-Fahrer befuhr die Mauermattenstraße in Richtung eines Einkaufmarktes, hielt an und setzte ein Stück zurück. Hierbei übersah er jedoch einen nachfolgenden Pkw, welcher sich nicht mehr im Sichtbereich des Fahrers befand. Der Lkw schob den Wagen um etwa fünf Meter nach hinten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten.

Die Polizei weißt vor allem die Fahrer größerer Fahrzeuge bei dieser Gelegenheit darauf hin, sich beim Rückwärtsfahren zu versichern, dass sich kein Fahrzeug oder gar Person hinter dem Fahrzeug befindet. Bei Sichteinschränkungen kann es erforderlich werden, einen Einweiser um Hilfe zu bitten! Wer sich in einer solchen unklaren Verkehrssituation hinter einem rangierenden Brummi befindet, sollte zwingend einen Sicherheitsabstand einhalten.

RWKI/ta

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell