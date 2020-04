Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Unfallverursacher flüchtet

Lippe (ots)

(HR) Am Freitagabend um 17:00 Uhr stellte ein 53-jähriger Detmolder seinen blauen Skoda Octavia vor dem Haus 29 in Lemgo in der Straße Langer Graben ab. Als er eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, waren Beschädigungen im Bereich der Fahrertür vorhanden. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen melden, Tel. 05222 - 98180.

