POL-MA: Mannheim: Zwei Tatverdächtige wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels in nicht geringer Menge in Haft

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen eine 29-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann erlassen. Beide stehen im dringenden Verdacht, sich bei einem unbekannten Lieferanten gemeinschaftlich Amphetamin zum gewinnbringenden Weiterverkauf beschafft zu haben.

Die Tatverdächtigen fielen Beamten des Einsatzzuges Heidelberg am Donnerstagmorgen, 06.06.2019, kurz vor elf Uhr auf, als sie mit einem PKW Ford auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs waren. Das Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz bei Ketsch gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten rund 510 Gramm Amphetamin und 50 Gramm Amphetaminpaste, in einem Turnbeutel versteckt, unter dem Fahrersitz aufgefunden werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl gegen die zwei deutschen Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Sie wurden am Freitag, 07.06.2019, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Drogendezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

