Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Lippe (ots)

(HR) Am frühen Samstagmorgen gegen 01:40 Uhr befuhr eine 33-jährige Augustdorferin mit ihrem PKW Renault die Lopshorner Allee in Detmold - Hiddesen. In einer Rechtskurve kam sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr mehrere Meter in Schräglage an der Böschung entlang, bevor sie sich mit der vorderen Fahrzeugkante in das Erdreich bohrte. Der PKW bäumte sich dadurch auf, überschlug sich mehrfach und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Das Fahrzeug wurde total zerstört und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Fahrerin, die sich durch den Unfall leicht verletzt hatte und mittels RTW ins Klinikum kam, wurde in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ihr wurde daraufhin ein Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

