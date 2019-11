Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unter Drogen-und Alkoholeinfluss am Steuer

Schüttorf (ots)

Durch Beamte der Autobahnpolizei Lingen wurden in der Nacht zu Samstag gleich mehrere Autofahrer unter Alkohol-und Drogeneinfluss kontrolliert.

Gegen 03:00 Uhr wurde ein Autofahrer auf der Industriestraße angehalten. Er stand unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 05:15 Uhr wurde eine Frau in ihrem PKW kontrolliert. Sie hatte zuvor Alkohol getrunken. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,84 Promille. Am frühen Samstagmorgen hielten die Polizeibeamten einen weiteren Autofahrer in der Industriestraße an. Auch er stand unter Alkoholeinfluss. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille ergab, wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen alle Personen wurden entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

