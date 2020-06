Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Minfeld (ots)

Am frühen Morgen des 01. Juni befuhr ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Herxheim mit einem geliehenen PKW in Minfeld den landwirtschaftlichen Feldweg in Richtung Markthof und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit vom Weg ab und prallte gegen einen Baum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Fahrzeugführer und seine beiden Mitfahrer wurden durch das Unfallgeschehen schwer verletzt. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der PKW über keine amtliche Zulassung verfügte und der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte im Kofferraum eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

P. Zindel, POK



Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell