Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholfahrt endet im Straßengraben

Gadebusch (ots)

Zunächst kontrollierten die Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ortslage Gadebusch um 02:38 Uhr einen 66-jährigen aus der Region stammenden Mann. Dieser wies in seiner Atemluft eine Alkoholkonzentration von 0,87 Promille auf.

Nach Abarbeitung dieses Sachverhaltes fuhren die Beamten wieder auf Streife. Um 03:40 Uhr bemerkten sie einen PKW Skoda Fabia mit eingeschaltetem Licht im Straßengraben liegen. Neben diesem PKW, der vermeintliche Fahrzeugführer. Dieser ist 38 Jahre alt und stammt aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dieser gab an, dass ein Freund von ihm gefahren sei, welcher losgegangen sei, um Hilfe zu holen. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen und der Alkoholisierung dieses Mannes wurde dieser zum Polizeirevier nach Gadebusch gebracht. Hier wurde ein Atemalkoholwert von 1,55 Promille gemessen.

Da die Beamten dem Mann, dessen Version mit dem Freund nicht ganz glauben konnten, wurde ihm Blut abgenommen, der PKW zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und weitere Beweise gesichert. Es wurde Strafanzeige gegen ihn erstattet und der Führerschein beschlagnahmt.

Tino Szepanek Dienstgruppenleiter Polizeirevier Gadebusch

