Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Haftpflichtversicherung, ohne Zulassung...

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei zog am Dienstag das Auto eines 46-Jährigen aus dem Verkehr. Der Mann war am Nachmittag mit dem Wagen in der Birkenstraße unterwegs. Wie sich herausstellte, war der Pkw nicht haftpflichtversichert und nicht zugelassen. Am Auto waren ungültige Kennzeichen montiert. Die Polizei stellte die Nummernschilder und den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Wagen musste der 46-Jährige stehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren. |erf

