Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Bargeld und Laptop gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Auf Bargeld und einen tragbaren Computer haben es Einbrecher am Dienstag in der Donnersbergstraße abgesehen. Unbekannte brachen tagsüber in einem Mehrfamilienhaus die Tür zur Wohnung eines 26-Jährigen auf. Sie stahlen mehrere hundert Euro und einen Laptop. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

