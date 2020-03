POL-EL: Meppen - Unbekannter entblößt sich vor 17-Jähriger

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat sich am Sonntagabend an der Lingener Straße gleich zweimal vor einer 17-jährigen Jugendlichen entblößt. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ließ er gegen 20.30 Uhr die Hose herunter und manipulierte direkt vor ihr an seinem Glied. Das Mädchen ging zügig weiter. Wenig später traf sie im Bereich des Robert-Koch-Ringes erneut auf den Mann. Erst stand auch dem Spielplatz des Vitus-Werkes hinter einem Zaun und hatte wiederrum die Hose heruntergelassen. Das Opfer beschrieb den Täter als etwa 35 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß. Er hatte einen leichten Bauchansatz und eine breite Schulterpartie. Das schwarze Haar war zur rechten Seite herüber gegelt. Der Mann trug einen leichten Bartansatz. Die junge Frau geht davon aus, dass er afghanischer oder pakistanischer Herkunft gewesen sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

