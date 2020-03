Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Geburtstagsfeier durch Polizei beendet

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntagmittag haben Beamte der Polizei Bad Bentheim an der Straße Am Frett eine Geburtstagsparty mit etwa 20 Teilnehmern aufgelöst. Die Veranstaltung stellte einen Verstoß gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Grafschaft Bentheim sowie gegen das Infektionsschutzgesetz dar. Die Teilnehmer müssen nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

