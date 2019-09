Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1363) Vier Verletzte nach Streitigkeit - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 1360 vom 29.09.2019 berichtet, kam es am frühen Morgen des 29.09.2019 zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Straße, bei der vier Personen zum Teil erheblich verletzt wurden. Die Mordkommission Nürnberg ermittelt derzeit wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Gegen 01:00 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung, dass es in dem Anwesen zu einem lautstarken Streit zwischen mehreren Bewohnern gekommen sei. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Bei Eintreffen zahlreicher Streifen der Nürnberger Polizei stellten die Beamten im Treppenhaus des mehrstöckigen Gebäudes erhebliche Blutspuren fest. Wie sich dann im Laufe der weiteren Sachverhaltsermittlung ergab, soll ein 30-jähriger Mann einem 31-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Daraufhin soll der Geschädigte ein Messer geholt und damit auf insgesamt drei Personen eingestochen haben. Unter anderem wurde ein 10-jähriges Kind verletzt. Die beiden anderen Geschädigten sind 30 Jahre alt. Die beiden Männer wurden vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 31-jährige Beschuldigte, der das Messer eingesetzt haben soll, einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt. Die Kripo Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.

