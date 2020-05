Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Wanderweg zwischen "Obere Hebsackwiese und Eichhalde" - Nägel auf Waldweg gestreut

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, dem 06.05.2020, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er soeben auf dem Wanderweg zwischen der "Oberen Hebsackwiese" und der "Eichhalde" mehrere silberne Nägel (Krampen) aufgefunden habe; insbesondere im oberen Bereich des Weges. Da dieser auch von Mountainbikern befahren wird muss davon ausgegangen werden, dass unbekannte Täterschaft diese Nägel mit Schädigungsvorsatz dort ausgebracht hat. Der Polizeiposten Freiburg-Herdern hat die Ermittlungen wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Bereich entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder eventuell geschädigte Mountainbike-Fahrer, sich unter 0761/29607-0 zu melden.

SL

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell