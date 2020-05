Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsmissachtung - Fahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 05.05.2020, in WT-Tiengen verletzt worden. Die 78 Jahre alte Frau musste ins Krankenhaus. Kurz nach 12:00 Uhr war sie mit ihrem Audi von der Wutachstraße in die bevorrechtigte Klettgaustraße eingefahren. Dabei missachtete die Vorfahrt einer herannahenden 67 Jahre alten Dacia-Fahrerin. Die Autos stießen zusammen. Die verletzte Audi-Fahrerin wurde mit Hilfe der Feuerwehr aus ihrem Wagen geborgen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10000 Euro. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

