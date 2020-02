Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Kellereinbrüche in Wilhelmshaven - Unbekannte entwenden u.a. Lebensmittel und Sommerreifen

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 01.-03.02.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße die Schlösser der Kellertüren und entwendeten aus zwei Räumen Turnschuhe, Sommerreifen und Lebensmittel.

Der Abtransport, insbesondere der Sommerreifen könnte aufgefallen sein, so dass Zeugen gebeten werden, denen am vergangenen Wochenende in dem Wohngebiet etwas aufgefallen ist, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

