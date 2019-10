Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Randalierer - Verkehrsunfall

Bad Hersfeld (ots)

Randalierer in Gaststätte

Ludwigsau - In der Nacht zu Dienstag (01.10.), zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Gaststätte in der Hersfelder Straße ein und gelangten so in den Innenraum. Dort schlugen sie Kameras von der Wand und zerstörten außerdem noch einen Spielautomaten. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am 30.09.2019, gegen 12:50 Uhr wollte ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Kirchheim auf der Bundesstraße 454 den PKW eines 20-jährigen Mannes aus dem Landkreis Fulda überholen. Der 54-jährige Mann übersah, dass der vor ihm fahrende Mann nach links auf einen Feldweg einbiegen wollte und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach Angaben des 54-jährigen Kirchheimers hatte der 20-jährige den Fahrtrichtungsanzeiger nach links nicht gesetzt, der 20-jährige bestritt den Vorwurf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

