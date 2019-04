Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Damenunterwäsche gestohlen- mutmaßlicher Dieb nach mehreren Vorfällen gefasst

Wittenburg (ots)

Auf frischer Tat ist am frühen Mittwochmorgen in Perdöhl bei Wittenburg ein mutmaßlicher Unterwäschedieb gestellt worden. Der 43-jährige Mann soll versucht haben, zum Trocknen aufgehängte Damenunterwäsche von einem Privatgrundstück zu stehlen. Der Verdächtige ist quasi am Grundstückszaun von Anwohnern überrascht und gestellt worden. Er wurde daraufhin der eintreffenden Polizei übergeben. Wie sich herausstellte, wurden auf dem betreffenden Grundstück in jüngster Vergangenheit bereits in zwei Fällen Damenunterwäsche gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass diese Fälle dem aus der Region stammenden Mann zuzuordnen sind. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei insgesamt 7 volle Einkauftüten mit Damenunterwäsche. Demzufolge ist davon auszugehen, dass der 43-Jährige für weitere Wäschediebstähle in der Region Wittenburg in Frage kommt, die offenbar noch nicht bei der Polizei angezeigt worden waren. Insofern bittet die Polizei mögliche Geschädigte, sich diesbezüglich mit der Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), in Verbindung zu setzen. Gegen den Tatverdächtigen wird unterdessen wegen mehrfachen Diebstahls ermittelt. Zum Motiv der Tat hat sich der Mann noch nicht geäußert.

