Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Verletzte in Flüchtlingsunterkunft - Messer im Spiel

Freiburg (ots)

Zu beidseitigen Verletzungen zweier junger Männern kam es am Dienstagabend, 05.05.2020, in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Säckingen. Gegen 21:00 Uhr war der dort tätige Sicherheitsdienst auf den Streit aufmerksam geworden und konnte einen der Männer, der ein Messer in der Hand hielt, entwaffnen. Ein 19-jähriger hatte unter anderem Schnittverletzungen, die ambulant versorgt wurden. Er wurde zunächst vorläufig festgenommen. Ein 24 Jahre alter Mann erlitt unter anderem eine schwere Kopfverletzung. Er kam auf eine Intensivstation. Genauere Angaben zum Tathergang sind derzeit noch nicht möglich. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell