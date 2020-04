Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Explosionen störten Nachtruhe

Gelsenkirchen (ots)

Drei Explosionen störten am frühen Ostermontag, 13. April, die Nachtruhe der Bewohnerinnen und Bewohner in Heßler. Zuvor hatte ein 31-jähriger Gladbecker im Uferbereich eines Kanals unweit der Wallstraße eine Plastiktüte mit verdächtigen Gegenständen aufgefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten fest, dass sich in der Tüte Munitionsteile, unter anderem von Panzer- und Sprenggranaten, befanden. Angeforderte Experten des Kampfmittelräumdienstes machten die Fundstücke in der Zeit zwischen 0.55 Uhr und 1.15 Uhr auf einem Feld am Lehrhovebruch mit drei Sprengungen unschädlich. Verletzt wurde niemand, Sachschäden entstanden ebenfalls nicht. Die Ermittlungen dauern an.

