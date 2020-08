Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/Lkrs. Konstanz) 71-Jähriger missachtet Corona-Verordnung (11.08.2020)

Allensbach (ots)

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Discounter in der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße. Ein 71-jähriger Mann hielt sich in dem Discounter ohne Mund- und Nasenschutzmaske auf, weswegen er von mehreren Mitarbeitern angesprochen wurde, woraufhin er provokant und beleidigend reagierte. Auch weigerte er sich nach Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, weshalb die Angestellten die Polizei verständigten. Als die Polizeibeamten eintrafen, wendete sich auch hier die Lage zuerst nicht. Der 71-Jährige hielt den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht ein, verhielt sich äußerst provokant und verweigerte seine Personalien an die Beamten zu geben. Erst nach polizeilicher Recherche konnten die Personalien festgestellt werden. Ihn erwarten mehrere Anzeigen und ein lebenslanges Hausverbot in dem Lebensmittel-Discounter.

