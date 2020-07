Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hilfe falsch verstanden - Betrunkener bedroht Helfer mit Messer ++ Unbekannte zerschneiden Kabel am Bahnübergang - Polizei bittet um Hinweise ++ E-Biker kollidiert mit Reh und verletzt sich ++

Rotenburg (ots)

Hilfe falsch verstanden - Betrunkener bedroht Helfer mit Messer

Zeven. Damit haben drei hilfsbereite Männer am Freitagnachmittag in der Straße Hinter dem Bahn sicherlich nicht gerechnet. Sie wollten einem jungen, offensichtlich betrunkenen Mann zur Hilfe kommen. Möglicherweise hat er diese Situation falsch aufgefasst. Der 24-Jährige zückte ein Messer und bedrohte die Männer. Dann stieg er auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die Polizei konnte ihn am Busbahnhof aufgreifen. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über zwei Promille an. Der Mann musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Bei ihm fanden die Beamten später ein kleines Tütchen mit Marihuana.

Am Samstagabend fiel der 24-Jährige erneut unangenehm auf. In einem Einkaufsmarkt am Vitusplatz wurde er bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der Mann hatte einige Dosen Bier in seiner Jacke verschwinden lassen. Bezahlen wollte er aber nur eine. Als die Mitarbeiterin des Marktes den Dieb darauf ansprach, versuchte er sie zu schlagen. Ein Kunde, der der Frau zu Hilfe kam, wurde von dem Täter daraufhin mit einer eindeutigen Geste bedroht.

Die Zevener Polizei leitete gegen den Mann mehrere Strafverfahren ein.

Unbekannte zerschneiden Kabel am Bahnübergang - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach einem gefährlichen Vorfall, der sich in der vorletzten Woche am Übergang der Bahnstrecke Zeven - Tostedt an der Bremer Straße ereignet hat, bittet die Zevener Polizei um Hinweise. Unbekannte haben zwischen Dienstag, dem 07. Juli und Donnerstag, dem 09. Juli ein Kabel der technischen Anlage durchtrennt. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Unfall nach gefährlichen Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Landesstraße 122 zwischen Badenstedt und Zeven ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach einem Zeugen und möglichen Geschädigten des Vorfalls. Eine 56-jährige Autofahrerin hatte gegen 7 Uhr einen Sattelzug vor einer Kuppe überholt. Als ihr ein silberner Passat entgegen kam, scherte die Frau wieder nach rechts ein. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit dem Sattelzug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es blieb beim Blechschaden. Nun bittet die Zevener Polizei den Fahrer des entgegenkommenden VW Passat sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden. Er war in Richtung Zeven unterwegs. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein neueres Model gehandelt haben.

E-Biker kollidiert mit Reh und verletzt sich

Rotenburg. Ein ungewöhnlicher Wildunfall hat sich am Donnerstagabend im Lauenbrücker Weg ereignet. Ein 45-jähriger E-Biker kollidierte gegen 22.45 Uhr mit einem querenden Reh. Bei dem Sturz mit seinem Elektrofahrrad zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. An seinem Pedelec entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

E-Bike gegen Fahrrad - 55-jährige Frau verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Nordstraße ist eine 55-jährige E-Bikerin am Freitagnachmittag verletzt worden. In Höhe des Café Kubus kollidierte die Frau mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Radfahrer. Mit leichten Verletzungen wurde sie im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünfhundert Euro.

Zwei Verletzte bei Unfall in der Burgstraße

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Eine 41-jährige Autofahrerin hatte kurz nach 22 Uhr mit ihrem Renault den Fahrstreifen wechseln wollen und dabei vermutlich nicht auf dem Opel eines 23-jährigen Mannes geachtet. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Opel wurde gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Die Unfallverursacherin und der Mann zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Kollision unter Radlern - 58-jährige Frau verletzt

Bremervörde. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist am Samstagabend eine 58-jährige Frau verletzt worden. Ein 44-jähriger Mann hatte gegen 19 Uhr vom Parkplatz der Volksbank auf die Alte Straße fahren wollen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf die Radlerin. Sie stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell