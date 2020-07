Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Taschendiebstahl im Discounter ++ Acht Reifen aus Garage gestohlen ++ Einbruch in Reithalle ++ Einbruch in das Weinhaus ++ Unter Alkohol und Drogen auf dem E-Scooter ++

Rotenburg (ots)

Taschendiebstahl im Discounter

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag ist ein 75-jähriger Rotenburger in einem Discounter an der Brockeler Straße Opfer von Taschendieben geworden. Der Mann hatte während seines Einkaufs sein Portemonnaie in die Gesäßtasche gesteckt. Trotzdem bemerkte er nicht, dass sie von geschickten Dieben gestohlen wurde. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld und dem Personalausweis des Senioren, auch seine Bankkarten.

Acht Reifen aus Garage gestohlen

Gnarrenburg. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in der Hindenburgstraße acht Autoräder aus einer Garage gestohlen. Dabei handelt es sich um vier Reifen auf BMW-Felgen und vier Reifen eines unbekannten Herstellers. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04763/62892-0.

Einbruch in Reithalle

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in die Reithalle an der Straße An der Reithalle eingebrochen. Zunächst brachen die Unbekannten eine Holztür zum Lagerraum auf. Von dort gelangten sie in den Bereich des "Reiterstübchens". Hier fiel ihnen ein Flachbildschirm-Fernseher in die Hände. Außerdem nahmen sie einen Farbdrucker mit. Nachdem sich die Täter auch in der Küche umgesehen, aber dort nichts gefunden hatten, machten sie sich aus dem Staub.

Einbruch in das Weinhaus

Zeven. Alkohol und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Weinhaus am Südring erbeutet. Durch ein Loch, das sie in eine Fensterscheibe schlugen, konnten die Unbekannten eine Tür des Geschäfts öffnen. Offensichtlich hatten es die Eindringlinge auf Hochprozentiges abgesehen. Mit einigen Flaschen Whisky und Bargeld, das sie in einem aufgebrochenen Schrank fanden, verließen die Täter später den Tatort.

Unter Alkohol und Drogen auf dem E-Scooter

Sottrum. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Donnerstagabend einen 20-jährigen Mann von seinem E-Scooter geholt. Die Beamten stoppten ihn gegen 22 Uhr in der Großen Straße. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der junge Mann unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 20-Jährige zuvor auch Marihuana konsumiert hat. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagabend in der Wiedaustraße ohne die erforderliche Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Dabei zeigte sich, dass der junge Mann den entsprechenden Führerschein nicht besaß. Gegen ihn und auch gegen den Halter, der die Fahrt zuließ, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

