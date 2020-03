Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Feuer am Erste Wiek See

Papenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brandeinsatz an die Straße "Erste Wiek links" ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Haufen aus Grünabfall und Metallschrott auf einer Fläche von etwa 35 Quadratmetern in Brand geraten. Die Feuerwehr Obenende konnte die Flammen löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell