Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Unfall im Kreuzungsbereich

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es am Haselaarweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 31-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Im Kreuzungsbereich zur Straße In den Bülten, wurde ihr durch einen 18-jährigen Niederländer die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrzeuge stießen gegen kurz nach 0.30 Uhr zusammen. Die 31-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell