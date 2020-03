Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Sattelzugmaschine in Brand

Hilkenbrook (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der B401 in Höhe Hilkenbrook zum Brand einer Sattelzugmaschine gekommen. Nachdem der 50-jährige Fahrer gegen 17.15 Uhr auf eine Rauchentwicklung in der Fahrerkabine aufmerksam wurde, hielt er an und konnte sich rechtzeitig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr Esterwegen war mit 26 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Flammen löschen. Fahrbahn und Berme wurden durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzt. Am Brandort kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell