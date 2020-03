Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrradeigentümer gesucht

Nordhorn (ots)

In der jüngeren Vergangenheit konnte die Polizei in Nordhorn zwei Fahrräder sicherstellen. Die Ermittler suchen nun nach den Eigentümern. Das gelbe Mountainbike der Marke "My Bike" wurde vermutlich Mitte Februar 2020 in Nordhorn gestohlen. Das schwarze Herrenrad der Marke Rehberg kann bislang ebenfalls keinem Geschädigten zugeordnet werden. Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

