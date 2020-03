POL-EL: Haren - Mehrere Sachbeschädigungen in Haren

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Haren (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag ist es in Haren zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die unbekannten Täter hatten dabei an der Hauptstraße in Rütenbrock mehrere Glasscheiben einer Bushaltestelle eingeschlagen. Auch an der Harener Straße in Fehndorf wurden Glasscheiben einer Bushaltestelle beschädigt. Ferner wurde an der Hafenstraße eine Parkbank mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

