Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Brand an Gartensauna

Neubörger (ots)

Am späten Donnerstagabend ist es an der Molkereistraße zu einem Brand in einer Gartensauna gekommen. Gegen 23.20 Uhr hatte sich im Bereich des Abzugsrohres ein Schwelbrand entwickelt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden ist gering.

