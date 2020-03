Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es an der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11.30 Uhr wurde dabei eine 59-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt. Eine 56-jährige Autofahrerin war vom Parkplatz des Aldi-Marktes heruntergefahren und hatte dabei die Radfahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 59-Jährige stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

