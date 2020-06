Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in einen Kiosk

Greven (ots)

Auf dem Gelände des Grevener Freibades haben sich in der Nacht zum Mittwoch (17.06.2020) ungebetene Gäste aufgehalten. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr, auf das Areal an der Straße "Am Freibad" gelangt. Dort gingen zu dem Kiosk und schlugen die Scheibe ein. Anschließend stiegen sie in den Raum und sahen sich darin um. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell