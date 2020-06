Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, PKW-Aufbrüche Vorsicht geboten

Rheine (ots)

In jüngster Vergangenheit wurden von der Polizei aus dem Stadtgebiet vermehrt Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen registriert. Auch am Dienstagmorgen (16.06.2020) meldeten sich mehrere Betroffene. Diese hatten ihre PKW in den Abendstunden an verschiedenen Orten zum Parken abgestellt. Einige davon erst sehr spät und war um 22.00 Uhr oder in der Nacht um 02.00 Uhr. Der oder die Täter waren demnach auch noch zu später Stunde unterwegs. Offenbar suchten sie nach unverschlossenen Fahrzeugen oder nach Wertgegenständen in den PKW. In den Fällen, in sie von außen Wertvolles sahen, zertrümmerten sie eine Scheibe des Fahrzeugs und erbeuteten so unter anderem Portmonees und persönliche Papiere. Betroffen waren Fahrzeuge an der Schillerstraße, dem Kardinal-Galen-Ring, der Schüttemeyerstraße, der Nadigstraße, der Walshagenstraße und der Paulstraße. Im Weiteren meldeten sich Geschädigte von der Neuenkirchener Straße, der Oranienstraße und der Lehmkuhlstraße. Im letztgenannten Fall hatten die Täter bereits eine Scheibe des Autos zertrümmert. Das unmittelbar darin liegende Portmonee aber nicht mehr erbeutet. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Dieb oder den Dieben vor. Die Polizei bittet um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Sie bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 05971/938-4215. Zudem erinnert sie: Vergewissern Sie sich, dass ihr Fahrzeug tatsächlich ordnungsgemäß verschlossen ist! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen zurück!

