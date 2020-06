Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruchsversuche

Greven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen Aus dem Grevener Stadtgebiet sind zwei weitere Einbruchsversuche gemeldet worden. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, am Markplatz in zwei Gebäude einzudringen. In der Zeit zwischen dem späten Samstagabend, 23.00 Uhr und Montagmorgen setzten die Täter an der Eingangstür eines Friseursalons ein Hebelwerkzeug an. Die Tür hielt den Versuchen stand. Auch an der Zugangstür eines Cafes blieben die Unbekannten ohne Erfolg. Wiederum gelangten sie nicht in die Räume. Hier waren die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen am Werk. Zudem wollten Diebe in die Grundschule "Am Wilhelmplatz" einsteigen. Auch hier blieb es beim Versuch. Die Unbekannten machten sich am Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (15.06.2020), im rückwärtigen Bereich der Grundschule an zwei Nebeneingangstüren und an einem Fenster zu schaffen. Es waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

