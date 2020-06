Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Fahrzeug aufgebrochen Werkzeuge gestohlen

Steinfurt (ots)

An der Hauptmannstraße ist in der Nacht zum Montag (15.06.2020) ein Fahrzeug aufgebrochen worden. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass an dem Fiat am Sonntag um 18.00 Uhr noch alles in Ordnung war. Als er am frühen Montagmorgen um 06.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses zu dem Wagen kann, stellte er daran sofort eine zertrümmerte Scheibe fest. Unbekannte Täter hatten sich ins Fahrzeuginnere begeben und daraus Werkzeugkisten sowie einige Werkzeugmaschinen entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02551/15-415.

