Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfall mit Verletzten

Horstmar (ots)

Drei Leichtverletzte Auf der L 579, in Höhe der Bahnhofstraße, hat sich am Montagabend (15.06.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der Sachschäden an den beiden beteiligten Autos werden auf cirka 13.000 Euro geschätzt. Um 18.30 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Schöppingen in Richtung Laer unterwegs. Beim Linkabbiegen in die Bahnhofstraße kollidierte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden PKW einer 25-jährigen Frau, die in Richtung Schöppingen fuhr. Der 20-jährige Fahrer, sein 19-jähriger Mitfahrer -ebenfalls aus Schöppingen- sowie die 25-jährige Münsteranerin erlitten leichte Verletzungen.

