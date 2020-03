Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fremde Person in Schutzkleidung klopft an Haustür

Hambühren (ots)

In Hambühren im Lönsweg hat heute Vormittag gegen 10 Uhr eine Person in Schutzkleidung an einer Haustür geklopft und gefordert, die Tür zu öffnen. Die 55-jährige Anwohnerin hat die Person jedoch nicht ins Haus gelassen. Es ist zu vermuten, dass die unbekannte Person sich auf diese Weise Zutritt zum Haus verschaffen wollte.

Die Frau hat richtig gehandelt und anstatt die Tür zu öffnen, die Polizei informiert. Die Person konnte allerdings nicht mehr angetroffen werden. Die unbekannte Person hatte eine Art Schutzanzug an, trug eine Maske und auf dem Rücken einen Behälter mit Schlauch, ähnlich eines Kärchers.

Weitere gleichgelagerte Fälle sind nicht bekannt geworden.

Leider nutzen vereinzelt Betrüger die Corona-Krise. Die Polizei rät insbesondere im Moment, vorsichtig zu sein und ohne Legitimationsausweis keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Informieren Sie bitte in jedem Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell