Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geräteschuppen aufgebrochen

Lachendorf (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Lachendorf an der Verlängerung der Wiesenstraße zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Geräteschuppen auf dem Gelände des Modellflugclubs. Sie entwendeten einen Freischneider und diverse Flaschen Getränke.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

