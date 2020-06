Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand am Samstag

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Samstag (13.06.2020), gegen 01.30 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Erich-Kästner-Straße gerufen worden. Im Vorgarten eines Hauses standen ein mit Grün bewachsenes Eisencarport bzw. eine etwa 15 Meter hohe Rotbuche in Flammen. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern. Im Laufe des Einsatzes meldete sich bei der Polizei ein Zeuge, der eine interessante Beobachtung gemacht hatte. In der Zeit zwischen 00.00 und 00.30 Uhr hatte er gesehen hatte, dass sich zwei männliche Jugendliche aus Richtung Weillautstraße dem Grundstück genähert und sich dann in das Carport begeben hatten.

Es handelte sich um circa 16 bis 20 Jahre alte Jugendliche bzw. junge Männer, die T-Shirts trugen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Zeugen die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

