Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Müden/Ö. - Unbekannter zündet Parkbänke an

Celle (ots)

Einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursachte am Freitagabend zwischen 17.50 und 18.15 Uhr ein unbekannter Brandstifter. Angezündet wurden insgesamt drei Parkbänke aus Kunststoffrecycling-Material in der Kirchtwiete, Im Suerfeld sowie im Wiesenweg in der Nähe der Jugendherberge. Außerdem gerieten ca. 30 qm Waldboden am Wiesenweg Mitleidenschaft. Die Feuerwehr brachte die Brände schnell unter Kontrolle. Die Polizei stellte Spuren von Brandstiftung fest und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen die Polizei in Faßberg entgegen unter 05055/987060.

