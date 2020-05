Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Oppershausen -Betrunken in "Schlangenlinien" mit dem Auto unterwegs

Celle (ots)

Einem Autofahrer fiel gestern am späten Sonntagabend ein vor ihm, in Schlangenlinien fahrender PKW auf, der von Lachendorf in Richtung Oppershausen fuhr.

Da der Wagen mehrfach ohne Grund die Mittellinie überfuhr, informierte der Zeuge die Polizei, die den Fahrzeugführer an der Halteranschrift in Wienhausen antraf.

Weil er 41-Jährige deutlich angetrunken wirkte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Das Ergebnis von über 1,6 Promille führte letztlich zur Entnahme einer Blutprobe.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein.

