POL-MK: Einbruch angezeigt

Zigarettenautomat geknackt

Cannabis im Park

Iserlohn (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag in eine Gärtnerei an der Oestricher Straße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und richteten dabei Sachschaden an. Sie entwendeten eine Geldkassette.

Heute, 4.40 Uhr, rückten Polizeibeamte zur Straße "Auf dem Kämpchen" aus. Anwohner meldeten verdächtige Geräusche. Offenbar machte sich ein bisher unbekannter Täter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Er richteten dabei mehrere hundert Euro Schaden an. Beute machte er scheinbar keine. Der Unbekannte flüchtete unerkannt.

Gestern, 16.50 Uhr, wurden verdächtige Jugendliche im Park zwischen Südstraße und dem Bahnhof gemeldet. Es solle nach Cannabis riechen. Polizeibeamte trafen auf mehrere junge Männer. Ein 23-jähriger Hagener versuchte bei Erblicken der Beamten Cannabis im Mülleimer zu verstecken. Die Personen wurden durchsucht. Bei einem 24-jährigen Aachener wurde weiteres Marihuana sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen (9199-0).

