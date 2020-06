Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Fahrradregistrierungen wieder möglich

Kreis Steinfurt (ots)

Bei der Polizei im Kreis Steinfurt können Bürger/-innen wieder ihr Fahrrad registrieren lassen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde Mitte März der persönliche Kontakt zwischen Polizisten und Bürgern eingeschränkt, um Infektionen zu vermeiden. Deshalb war es in dieser Zeit nicht möglich sein Rad registrieren zu lassen. Durch die Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung ist dies ab sofort wieder möglich. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften können Bürger/-innen ihr Fahrrad an den Polizeiwachen im Kreis Steinfurt ab sofort wieder registrieren lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell