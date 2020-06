Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Feuer bemerkt

Lengerich (ots)

Am Samstagmittag (13.06.2020) sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zum Overbecker Damm 126 in Wechte entsandt worden. Ein Zeuge hatte in dem dortigen Wald aus dem Unterholz Rauch aufsteigen sehen. Wie sich herausstellte, brannte es auf einer etwa 2 x 2 Meter großen Fläche. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte stellten zudem fest, dass sich etwa 20 Meter entfernt, eine weitere, bereits ältere Brandstelle befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

