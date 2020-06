Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am späten Freitagabend (12.06.2020), in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 22.45 Uhr, ist ein 41-jähriger Ibbenbürener den Schilderungen zufolge von einem Unbekannten geschlagen worden. Der Geschädigte war "An der Diekwiese" auf dem Rundweg am Aasee unterwegs, als er dort auf einen Mann und eine Frau traf. Er sprach die Beiden an, da er auf der Suche nach seinen Bekannten war. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung und plötzlich schlug ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht. Danach gingen die beiden Unbekannten in Richtung Münsterstraße davon. Beschreibung des Unbekannten: Ende 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkler Teint, normale Statur, kurze, unauffällige Frisur. Er trug ein sportliches, enges, graues T-Shirt. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

