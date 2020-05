Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bauernhaus- Fenster eingeschlagen

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (28.5.) drangen unbekannte Personen in ein Bauernhaus am Höferweg ein. Gegen 02.55 Uhr wurde ein abwesender Familienangehöriger des Wohnhauses über installierte Alarmmelder informiert, dass sich vermutlich unbefugte Personen auf dem Grundstück aufhalten. Bei Eintreffen am Haus, stellte der Geschädigte fest, das unbekannte Täter eine Fensterscheibe einschlugen und dadurch in das Innere des Hauses gelangten. Im Wohnbereich wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Als Diebesgut nahmen die Täter hochwertiges Silberbesteck mit. Anschließend flüchteten die Täter augenscheinlich durch eine Terrassentür aus dem Objekt in unbekannte Richtung. Da der Tatort in unmittelbarer Nähe zu der stärker frequentierten Minder Straße liegt, besteht die Möglichkeit, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld festgestellt haben. Wir bitten diese Zeugen, sich bei der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) zu melden.

