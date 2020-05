Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter gesucht- Zusammenstoß mit Radfahrer

Bünde (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat Bünde ist auf der Suche nach einem Verkehrsteilnehmer, der am Dienstagnachmittag (25.5.) auf der Werler Straße an einem Unfall beteiligt war. Gegen 14.50 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Fritz-Erler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und dem Fahrer eines silbernen Kleinwagens. Nachdem Zusammenstoß hielt der Fahrer des Kleinwagens an und erkundigte sich nach der Radfahrerin. Beeindruckt von der Situation erkannte die Radfahrerin nicht sofort, dass sie verletzt und das Fahrrad beschädigt wurde, so dass sie dem Fahrer zunächst signalisierte, dass alles in Ordnung ist. Dieser setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne das Personalien ausgetauscht wurden. Der Fahrer wird beschrieben mit ca. 70-80 Jahren und hat eine Halbglatze mit grauen Haaren.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Beteiligten oder Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell